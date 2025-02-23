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Компания Маска проведет расследование после призыва ИИ казнить Трампа

Компания Маска проведет расследование после призыва ИИ казнить Трампа

Компания xAI американского бизнесмена Илона Маска проведет расследование после того, как ее искусственный интеллект чат-бот Grok AI заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а также сам Маск заслуживают смертной казни.

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