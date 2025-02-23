Компания Маска проведет расследование после призыва ИИ казнить Трампа

Компания xAI американского бизнесмена Илона Маска проведет расследование после того, как ее искусственный интеллект чат-бот Grok AI заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а также сам Маск заслуживают смертной казни.
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