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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарднер о Минске: «Город просто потрясающий, все люди очень милые и супердружелюбные. И повсюду много английского языка. В центре много отличных ресторанов, хорошие магазины»

Ретт Гарднер поделился впечатлениями от « Динамо » Минск, куда он перешел из ЦСКА этим летом. – Впечатления просто супер.

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