Театр абсурда

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Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Шёпот Кремля Среди желающих наладить отношения с Россией очередное пополнение.

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Татьяна
Кому вообще сейчас интересно по чьей инициативе Норвегия повелась и присоединилась в санкциям против России? Думать следовало по-лучше о собственной стране и ЕЁ интересах...
Сергей Микульский
Я не пробовал норвежские шпроты. Вот рижские помню были вкусные. У норвегов сёмга и форель классные - это точно! Пусть снова с нами торгуют, может рыба тогда подешевеет?
ПавелЗзаварзин
рыба ихняя в гормонах и антибиотиках. Пусть сами жрут.
Евгений Мирошниченко
Можно и возобновить, но они как девочки с парапета, в любое время уйдут от нас к своему сутенеру.
Andrey ABlokhin
C норгами, конечно, нужно дружить к взаимной выгоде. Они ведь тоже не бросили наших рыбаков и моряков в 90-е, когда наш флот стал "успешно" загибаться, а все-таки давали им работу, т.е. фактически помогли нам сберечь професиональные кадры рыбодобывающей и рыбообрабатывающей продукции. Не за просто так, конечно (цены на их продукцию нам известны). Но все же.
ПавелЗзаварзин
С викингами НЕЛЬЗЯ дружить! Продадут.
Леонид Руси
Норвегия, Сербия и Россия... под знаком Водолея. Судить об этом знаке можно по тому положению, какое имеет Водолей на шахматной доске. Это белая королева. Не хухры мухры. Это значит, что люди этих трёх стран по характеру... похожи... Высокий уровень...
Tatyana Zaytseva
Ну конечно, как петух жареный клюнул в одно место, так сразу очухиваться стали.

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