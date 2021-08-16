Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Театр абсурдаПолитикаНорвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией Шёпот Кремля Среди желающих наладить отношения с Россией очередное пополнение.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТТатьянаКому вообще сейчас интересно по чьей инициативе Норвегия повелась и присоединилась в санкциям против России? Думать следовало по-лучше о собственной стране и ЕЁ интересах...Сергей МикульскийЯ не пробовал норвежские шпроты. Вот рижские помню были вкусные. У норвегов сёмга и форель классные - это точно! Пусть снова с нами торгуют, может рыба тогда подешевеет?ПавелЗзаварзинрыба ихняя в гормонах и антибиотиках. Пусть сами жрут.Евгений МирошниченкоМожно и возобновить, но они как девочки с парапета, в любое время уйдут от нас к своему сутенеру.Andrey ABlokhinC норгами, конечно, нужно дружить к взаимной выгоде. Они ведь тоже не бросили наших рыбаков и моряков в 90-е, когда наш флот стал "успешно" загибаться, а все-таки давали им работу, т.е. фактически помогли нам сберечь професиональные кадры рыбодобывающей и рыбообрабатывающей продукции. Не за просто так, конечно (цены на их продукцию нам известны). Но все же.ПавелЗзаварзинС викингами НЕЛЬЗЯ дружить! Продадут.Леонид РусиНорвегия, Сербия и Россия... под знаком Водолея. Судить об этом знаке можно по тому положению, какое имеет Водолей на шахматной доске. Это белая королева. Не хухры мухры. Это значит, что люди этих трёх стран по характеру... похожи... Высокий уровень...Tatyana ZaytsevaНу конечно, как петух жареный клюнул в одно место, так сразу очухиваться стали.Комментировать
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