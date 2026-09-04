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Украинские металлурги требуют от ЕС прекратить дискриминацию и немедленно компенсировать убытки

Украинские металлурги требуют от ЕС прекратить дискриминацию и немедленно компенсировать убытки

Евросоюзу следует раскошелиться на поддержку украинской металлургической отрасли. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент украинского объединения предприятий «Укрметаллургпром» Олег Каленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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