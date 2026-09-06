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Володин считает нефтегазовый комплекс России основой энергетической безопасности

Володин считает нефтегазовый комплекс России основой энергетической безопасности

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

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