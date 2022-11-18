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Президент Южной Кореи дал указ подготовить новые санкции против КНДР из-за пуска МБР

Президент Южной Кореи дал указ подготовить новые санкции против КНДР из-за пуска МБР

Президент Южной Кореи на заседании Совета национальной безопасности по поводу запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) поручил разработать меры по укреплению переговоров с США о расширенном сдерживании Северной Кореи и подготовке к санкциям против Пхеньяна, сообщила канцелярия президента.

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