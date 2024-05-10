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Джиошвили о 6:2 с Беларусью: «Для нас честь играть 9 мая. Великий день, великая победа. На параде зарядились позитивом»

– Какие эмоции испытывали, ведь это важный день – 9 мая и матч для команды в турнире был решающим? – Для нас честь играть 9 мая.

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