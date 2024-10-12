Буйнов опроверг слухи о своей болезни

У Александра Буйнов в свое время была диагностирована онкология. Медики помогли певцу перебороть болезнь, но в течение последних десяти лет в СМИ и социальных сетях появляется информация, что опасное заболевание вновь проявилось.
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