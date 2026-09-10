Мощнейший ожар в цыганском посёлке под Тюменью. Барон рассказал о свадьбе

В цыганском посёлке под Тюменью произошёл мощнейший пожар. Выгорело уже 12 домов. Как рассказал тюменский цыганский барон Геннадий Виноградов, большая часть жителей поселения в момент пожара находилась на свадьбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "В Киев больше не...
- Зильбертруд* прик...
- ВМ Зильбертруд* прик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым