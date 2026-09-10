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Царьград

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Мощнейший ожар в цыганском посёлке под Тюменью. Барон рассказал о свадьбе

Мощнейший ожар в цыганском посёлке под Тюменью. Барон рассказал о свадьбе

В цыганском посёлке под Тюменью произошёл мощнейший пожар. Выгорело уже 12 домов. Как рассказал тюменский цыганский барон Геннадий Виноградов, большая часть жителей поселения в момент пожара находилась на свадьбе.

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