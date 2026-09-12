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Алжирский демарш: ближневосточный конфликт перетекает в Северную Африку

Алжирский демарш: ближневосточный конфликт перетекает в Северную Африку

Алжир 10 сентября официально объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), предписав эмиратскому посланнику покинуть территорию государства в течение 48 часов и введя тотальный запрет на использование своего воздушного пространства для гражданской авиации ОАЭ.

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