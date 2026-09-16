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Газета «Культура»

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Художник из Петербурга Евгений Выпов отмечен премией венской галереи Toolip

Художник из Петербурга Евгений Выпов отмечен премией венской галереи Toolip

Вторую премию пятого Международного арт-конкурса галереи Toolip в Вене присудили художнику из Санкт-Петербурга Евгению Выпову.

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