Художник из Петербурга Евгений Выпов отмечен премией венской галереи Toolip

Вторую премию пятого Международного арт-конкурса галереи Toolip в Вене присудили художнику из Санкт-Петербурга Евгению Выпову.
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