АВС: два яхтсмена погибли во время парусной регаты в Австралии

В Австралии погибли два яхтсмена во время парусной регаты Сидней — Хобарт, сообщает телеканал ABC. По данным телеканала, яхт-клуб опознал 65-летнего жителя Южной Австралии Ника Смита и 55-летнего жителя Западной Австралии Роя Куадена.
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