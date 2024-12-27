АВС: два яхтсмена погибли во время парусной регаты в Австралии

В Австралии погибли два яхтсмена во время парусной регаты Сидней — Хобарт, сообщает телеканал ABC. По данным телеканала, яхт-клуб опознал 65-летнего жителя Южной Австралии Ника Смита и 55-летнего жителя Западной Австралии Роя Куадена.