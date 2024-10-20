Экипажи кораблей Тихоокеанского флота в порту Циндао поучаствовали в спортивных и других дружеских встречах с китайскими моряками

Делегация от российской стороны во главе со старшим похода контр-адмиралом Александром Шварц встретилась с руководством города Циндао, в ходе которого была выражена взаимная позиция по укреплению дружеских связей.
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