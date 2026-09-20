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«Плохо спал, много нервничал»: Ветлугин завоевал серебро на челленджере в Италии, но остался без Гран-При

«Плохо спал, много нервничал»: Ветлугин завоевал серебро на челленджере в Италии, но остался без Гран-При

Матвей Ветлугин занял второе место на челленджере Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Он набрал 254,53 балла по сумме двух программ и уступил только эстонцу Михаилу Селевко.

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