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Филиппуссис посоветовал Циципасу играть на «Челленджерах»: «Так делал Агасси. Он не считал, что это ниже его достоинства»

Экс-восьмая ракетка мира Марк Филиппуссис высказался о спаде Стефаноса Циципаса . «Ему 27 лет – еще не поздно, чтобы вернуться.

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