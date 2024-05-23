Предпринимали Дагестана обсудили развитие туризма и гостеприимства

В Дагестане состоялся круглый стол, посвященный развитию туризма и гостеприимства, который стал частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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