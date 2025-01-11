AstralShift анонсировали Hell Maiden — сюжетное приключение по мотивам «Божественной комедии»По словам разработчиков, игра будет черпать вдохновение из классической книги Данте Алигьери «Божественная комедия», но все остальные подробности о ней пока держатся в секретеЧитать дальше → источник#Данте_Алигьери.
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