AstralShift анонсировали Hell Maiden — сюжетное приключение по мотивам «Божественной комедии»По словам разработчиков, игра будет черпать вдохновение из классической книги Данте Алигьери «Божественная комедия», но все остальные подробности о ней пока держатся в секретеЧитать дальше → источник#Данте_Алигьери.