Речные рейсы «Иркутск-Братск» и «Балаганск-Братск» возобновят

Восточно-Сибирское речное пароходство возобновит социально значимые речные рейсы по маршрутам «Иркутск-Братск-Иркутск» и «Балаганск-Братск-Балаганск», которые востребованы жителями населенных пунктов, где водный транспорт является единственной альтернативой, сообщает областное правительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии