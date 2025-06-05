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Иркутск Сегодня

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Речные рейсы «Иркутск-Братск» и «Балаганск-Братск» возобновят

Восточно-Сибирское речное пароходство возобновит социально значимые речные рейсы по маршрутам «Иркутск-Братск-Иркутск» и «Балаганск-Братск-Балаганск», которые востребованы жителями населенных пунктов, где водный транспорт является единственной альтернативой, сообщает областное правительство.

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