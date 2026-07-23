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Военное обозрение

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Война, которую нечем вести

Война, которую нечем вести

За сорок дней войны с Ираном США расстреляли до 80% ключевых ракет ПВО, подставили под удары тыл от Иордании до Кувейта и подняли бензин выше четырёх долларов за галлон — и теперь у Вашингтона нет ни средств давить дальше, ни возможности отступить без потери лица.

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