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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Болезнь оказалась серьёзнее»: Куда пропала Елена Ваенга и как выглядят её муж и повзрослевший сын

Шоу-бизнес: «Болезнь оказалась серьёзнее»: Куда пропала Елена Ваенга и как выглядят её муж и повзрослевший сын

Елена Ваенга — это имя знают даже те, кто шансон не слушает. Слава пришла в середине двухтысячных. Альбом «Белая птица», песня «Курю» — и всё, она в топе.

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