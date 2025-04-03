«Вывозила деньги». Почему Гуцул лишь пешка в российско-молдавской игре

Похоже, арестованной в Молдове главе Гагаузии Евгении Гуцул уже ничего не поможет. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев специально для RTVI объяснил, как это связано с предстоящими молдавскими парламентскими выборами.
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