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«Вывозила деньги». Почему Гуцул лишь пешка в российско-молдавской игре

«Вывозила деньги». Почему Гуцул лишь пешка в российско-молдавской игре

Похоже, арестованной в Молдове главе Гагаузии Евгении Гуцул уже ничего не поможет. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев специально для RTVI объяснил, как это связано с предстоящими молдавскими парламентскими выборами.

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