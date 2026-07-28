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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о Касаджикове: «Может не забить с метра, но сумасшедшие голы залетают. Думали, что Андрей останется в основе «Зенита», но посчитали, что в «Оренбурге» он сыграет больше»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру 18-летнего Касаджикова, арендованного «Оренбургом».

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