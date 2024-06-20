Педиатр посоветовала избегать экзотических фруктов в начале отпуска с детьми

Детскому организму нужно больше времени, чтобы привыкнуть к новому месту Врач-педиатр Марьям Сайфулина из клиники академика Ройтберга рекомендует родителям, отправляющимся в отпуск с детьми, ограничить употребление экзотических фруктов в первые дни отдыха.
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