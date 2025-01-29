В ГД призвали выделить 150 кубометров древесины для участников СВО и их семей

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила внести изменения в Лесной кодекс России и установить для участников СВО и членов их семей на всей территории страны дополнительный норматив заготовки древесины в объёме не менее 150 плотных кубических метров.