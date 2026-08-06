В Актау продолжают углублять водозаборный канал МАЭК: как проект повлияет на систему водоснабжения

В Актау продолжаются работы по углублению водозаборного канала ТОО «МАЭК». Как сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области, проект направлен на повышение эффективности системы водозабора и обеспечение стабильного снабжения города питьевой водой, передает inAktau.
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