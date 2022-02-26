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Кэйн, Хэйгл, Ландескуг и Кайру – звезды дня в НХЛ

Патрик Кэйн, Брэндон Хэйгл, Габриэль Ландескуг и Джордан Кайру стали звездами дня в НХЛ. Первое место разделили нападающие «Чикаго» Патрик Кэйн и Брэндон Хэйгл.

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