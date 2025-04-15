Иранский депутат назвал ядерную сделку с Тегераном ключом к победе Трампа

Ключом к своей победе считает переговоры с Тегераном президент США Дональд Трамп, заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд, сообщают 15 ноября РИА Новости.
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