🏳️ Жречество и магия играли ключевую роль в жизни древних цивилизаций, оказывая значительное влияние на религиозные, социальные и политические процессы.
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🏳️ Жречество и магия играли ключевую роль в жизни древних цивилизаций, оказывая значительное влияние на религиозные, социальные и политические процессы.