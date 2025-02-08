Житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий в интересах Киева

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Житель Московской области Артем Чернов признался в том, что в 2023 году организовал четыре диверсии на территории России в интересах Главного управления разведки Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский областной суд.
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