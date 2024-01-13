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Дочь Анастасии Заворотнюк страдает искривлением зубов

Дочь Анастасии Заворотнюк страдает искривлением зубов

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна поделилась своими проблемами. Анна Заворотнюк вернулась из Дубая в преддверии Нового года не только ради встречи с близкими, но и для завершения дочери лечения, начатого еще в прошлом году.

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