Дочь Анастасии Заворотнюк страдает искривлением зубов

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна поделилась своими проблемами. Анна Заворотнюк вернулась из Дубая в преддверии Нового года не только ради встречи с близкими, но и для завершения дочери лечения, начатого еще в прошлом году.
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