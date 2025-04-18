Фокстерьер Бьерн не дал мигранту вывезти 13,4 тысяч долларов из Новосибирска

Таможенники и фокстерьер по кличке Бьерн предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств. 44-летний иностранный специалист перед вылетом в Ташкент выбрал «зеленый коридор», чем автоматически заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию.