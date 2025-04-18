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Вечерний Новосибирск

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Фокстерьер Бьерн не дал мигранту вывезти 13,4 тысяч долларов из Новосибирска

Фокстерьер Бьерн не дал мигранту вывезти 13,4 тысяч долларов из Новосибирска

Таможенники и фокстерьер по кличке Бьерн предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств. 44-летний иностранный специалист перед вылетом в Ташкент выбрал «зеленый коридор», чем автоматически заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию.

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