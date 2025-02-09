M**a разработала бесконтактный нейроинтерфейс, который считывает нажатия кла...

M**a разработала бесконтактный нейроинтерфейс, который считывает нажатия клавиш из мозга пользователяУчёные компании M**a разработали систему, способную интерпретировать мозговые сигналы и определять, какие клавиши нажимает человек, не прибегая к прямому наблюдению.
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