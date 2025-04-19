Тг-канал «Калуга Жесть»: в городе образовался огромный провал с водой

В соцсетях появились фотографии большого провала в земле в одном из жилых дворов. Утверждается, что это произошло возле дома №29 к1 по улице Валентины Никитиной в КалугеВ соцсетях появились фотографии большого провала в земле в одном из жилых дворов.
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