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Калужские новости

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Тг-канал «Калуга Жесть»: в городе образовался огромный провал с водой

Тг-канал «Калуга Жесть»: в городе образовался огромный провал с водой

В соцсетях появились фотографии большого провала в земле в одном из жилых дворов. Утверждается, что это произошло возле дома №29 к1 по улице Валентины Никитиной в КалугеВ соцсетях появились фотографии большого провала в земле в одном из жилых дворов.

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