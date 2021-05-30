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Нурмагомедов подтвердил, что отказался от боя против Мейвезера за $100 млн

Нурмагомедов подтвердил, что отказался от боя против Мейвезера за $100 млн

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в беседе с журналистами подтвердил слова своего менеджера Али Абдель-Азиза о том, что он отказался боя против американского боксера Флойда Мейвезера в Саудовской Аравии.

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