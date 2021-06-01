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GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но учитывая низкий объем торгов и невысокую волатильность рынка, добиться нормальных движений в какую-либо из сторон так и не удалось.

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