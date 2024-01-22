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Несекретные материалы

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В Москве спорят, как отомстить Украине за Донецк

В Москве спорят, как отомстить Украине за Донецк

Политнавигатор Число жертв сегодняшнего украинского обстрела рынка в Донецке уже достигло 28 человек, еще 30 ранено, включая двоих детей, которые находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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