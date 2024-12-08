⚡Школьники смогут подольше поспать зимой В Госдуме предложили сдвинуть время начала школьных занятий на 1,5 часа, но только в зимнее время.
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⚡Школьники смогут подольше поспать зимой В Госдуме предложили сдвинуть время начала школьных занятий на 1,5 часа, но только в зимнее время.