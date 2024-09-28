В Севастополе пройдет благотворительная ярмарка «Белый цветок»

29 сентября, в Севастополе, с 09.00 до 12.00, на территории Владимирского собора-усыпальницы адмиралов, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будет проходить ежегодная благотворительная ярмарка «Белый цветок».