В Севастополе пройдет благотворительная ярмарка «Белый цветок»

29 сентября, в Севастополе, с 09.00 до 12.00, на территории Владимирского собора-усыпальницы адмиралов, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, будет проходить ежегодная благотворительная ярмарка «Белый цветок».
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