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Регионы России

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Марка Кукурелья представил Кубок мира перед матчем «Реала» в новом сезоне

Марка Кукурелья представил Кубок мира перед матчем «Реала» в новом сезоне

Защитник «Реала» Марк Кукурелья вынес Кубок чемпионов мира на поле перед переносным матчем против «Реал Сосьедад» в 1-м туре испанской Ла Лиги, который стал первым для мадридского клуба на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в новом сезоне.

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