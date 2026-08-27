Марка Кукурелья представил Кубок мира перед матчем «Реала» в новом сезоне

Защитник «Реала» Марк Кукурелья вынес Кубок чемпионов мира на поле перед переносным матчем против «Реал Сосьедад» в 1-м туре испанской Ла Лиги, который стал первым для мадридского клуба на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в новом сезоне.