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Выплаты контрактникам в Петербурге превышают 4 млн рублей

В Санкт-Петербурге добровольцам, заключившим контракт на службу, предусмотрена выплата свыше 4 миллионов рублей.

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