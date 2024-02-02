Финансовый аналитик рассказал о недостатках инвестиций в ювелирные украшения

Рассматривать ювелирные украшения в качестве инвестиций весьма сомнительно, ведь их невозможно легко продать и без больших скидок, рассказал «Известиям» 31 января финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Вадим Заноздрин.
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