Stock Futures Drop To Close Out August As Oil Jumps On Renewed Iran Hostilities US stock futures dropped in thin trading with most traders out as summer draws to a close, while oil prices jumped after the US and Iran exchanged attacks for first time in weeks.
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