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Zero Hedge

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Stock Futures Drop To Close Out August As Oil Jumps On Renewed Iran Hostilities

Stock Futures Drop To Close Out August As Oil Jumps On Renewed Iran Hostilities

Stock Futures Drop To Close Out August As Oil Jumps On Renewed Iran Hostilities US stock futures dropped in thin trading with most traders out as summer draws to a close, while oil prices jumped after the US and Iran exchanged attacks for first time in weeks.

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