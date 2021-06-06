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Гаишникам разрешили использовать манекены во избежание нарушений ПДД

Сотрудникам ГИБДД России разрешили использовать макеты и манекены для предупреждения нарушений правил дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на порядок приказа МВД, который регламентирует надзор за соблюдением правил дорожного движения.

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