Погибшей с младенцем в Люберцах женщине казалось, что ребенок не растет

+ A – Молодая мама тревожилась за здоровье сына Обстоятельства, предшествовавшие жуткой трагедии в Люберецком городском округе, где 14 января 25-летняя женщина покончила жизнь самоубийством вместе со своим 2-месячным малышом, стали известны «МК».