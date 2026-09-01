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Авто Новости

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Семь доступных автомобилей, которые выглядят как премиум: опыт выбора в 2026 году

Семь доступных автомобилей, которые выглядят как премиум: опыт выбора в 2026 году

Автомобильный рынок сейчас переживает странные времена. Электрификация наступает, китайские бренды заполонили улицы, а цены на новые машины выросли настолько, что за бюджетный седан просят суммы, которые раньше казались космическими.

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