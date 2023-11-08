Актеры в США продолжают спорить с продюсерами об использовании искусственного интеллекта

В США продолжаются споры между бастующими актерами и продюсерами, передает Deadline. Сообщается, что после семичасовых переговоров во вторник представителям Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) не удалось добиться предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).