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Банки.ру: средняя ставка по автокредитам снизилась на 1 процентный пункт

Банки.ру: средняя ставка по автокредитам снизилась на 1 процентный пункт

Средняя ставка по атокредитам во втором квартале составила 23,6% годовых против 24,6% в первом квартале, а полная стоимость кредита с учетом комиссий — 25,3% против 26,3%.

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