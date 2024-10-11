Учёные поняли, почему температура солнечной короны в 200 раз выше температуры поверхности Солнца

Учёные из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) Министерства энергетики США (DOE) под руководством Саяка Бозе (Sayak Bose) достигли значительного прогресса в понимании основного механизма нагрева солнечной короны.
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