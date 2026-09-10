Астраханские энергетики получили гидроподъемники, работающие на уровне 9-этажного дома

И другую разнообразную автотехнику. В рамках программы повышения надежности электроснабжения Астраханской области автопарк филиала компании «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» пополнился новой автомобильной техникой .
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