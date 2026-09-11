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Регионы России

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Ирак осудил атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии и начал расследование

Ирак осудил атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии и начал расследование

Правительство Ирака выразило осуждение в связи с атаками на саудовский нефтепровод «Восток-Запад», совершёнными, по данным Эр-Рияда, с территории Ирака.

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